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Клопп вступился за Челси после шквала критики за поражение в финале

Немец прекрасно понимает, в какой ситуации оказался лондонский клуб.
Сегодня, 12:55
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп считает, что Челси не заслужил всей той критики, которая обрушилась на клуб.

Напомним, лондонцы уступили Ливерпулю в финале Кубка лиги, и оказались под критикой со стороны болельщиков и журналистов.

Клопп же считает, что соперник играл очень хорошо, но не реализовал свои моменты, но это все равно не повод критиковать их. Сам немец не раз оказывался на их месте, а потому все понимает.

"Я по себе знаю, каково это – проиграть пять или шесть финалов подряд. Я могу представить, каково это было для Челси. Все говорят тебе: "Кстати, ты проиграл последние пять финалов, и это новый антирекорд". Это неприятно, и я очень сочувствую им.

Они не заслуживают того, чтобы на них обрушилась вся эта критика. Они хорошо играли в финале, где никто не показывает свой лучший футбол. Нужно просто обыграть соперника, и именно это мы и сделали. Вот почему я не согласен со словами про лузеров. Я действительно этого не понимаю.

Они очень хотели победить и не смогли это сделать, и я видел по лицам игроков и Почеттино после игры, что они испытывают ужасные чувства. Я не думаю, что кто-то заслуживает таких чувств, но в финале так и бывает: один чувствует себя ужасно, а другой счастлив. Это сложно, но таков мир, в котором мы живем", – цитирует Клоппа The Guardian.

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Клопп вступился за Челси после шквала критики за поражение в финале
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