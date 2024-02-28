Барселона определится с новым тренером в течение месяца

В шорт-лист вошли четыре специалиста.

Руководство Барселоны определилось с фаворитами на тренерское кресло, утверждает Diario Sport.

В шорт-лист вошло четверо тренеров: Томас Тухель, Роберто Де Дзерби, Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн.

Издание убеждено, что все три немецких наставника хотят принять предложение Барселоны и поработать в клубе при благоприятных условиях.

Также предполагается, что руководство каталонцев не собирается долго думать и объявити о своем решении уже в апреле. В ближайшее время Деку начнет налажить контакты с тренерами.

Ранее также сообщалось, что Ineos тоже нашли для МЮ идеального тренера.

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