iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона определится с новым тренером в течение месяца

В шорт-лист вошли четыре специалиста.
Сегодня, 00:27
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Руководство Барселоны определилось с фаворитами на тренерское кресло, утверждает Diario Sport.

В шорт-лист вошло четверо тренеров: Томас Тухель, Роберто Де Дзерби, Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн.

Издание убеждено, что все три немецких наставника хотят принять предложение Барселоны и поработать в клубе при благоприятных условиях.

Также предполагается, что руководство каталонцев не собирается долго думать и объявити о своем решении уже в апреле. В ближайшее время Деку начнет налажить контакты с тренерами.

Ранее также сообщалось, что Ineos тоже нашли для МЮ идеального тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны
Барселона исключила Алвеса из списка клубных легенд Барселона исключила Алвеса из списка клубных легенд
Коутиньо рассказал, жалеет ли он о переходе в Барселону Коутиньо рассказал, жалеет ли он о переходе в Барселону
Бывший тренер Баварии хочет возглавить Барселону в следующем сезоне Бывший тренер Баварии хочет возглавить Барселону в следующем сезоне
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Борнмут Забарного вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа
Европа00:27
Барселона определится с новым тренером в течение месяца
Вчера, 23:55
Европа23:55
Манчестер Сити уничтожил Лутон в рамках Кубка Англии благодаря пента-трику Холанда
Киберспорт23:21
Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну
Евро-202423:03
Племянник почетного президента Баварии может заменить Тухеля в клубе
Европа22:45
Именитый тренер признался, что обожает смотреть матчи Чемпионшипа
Европа22:38
Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити
Европа22:17
Мбаппе встретился с президентом Франции
Украина21:48
Незаявленный на матч с Шахтером Калюжный - среди претендентов на игрока тура УПЛ
Европа21:38
Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK