В Ineos решили, кто должен возглавить Манчестер Юнайтед

Убедить Зидана будет очень тяжело.

Новые совладельцы Манчестер Юнайтед компания сэра Рэтклиффа Ineos выбрала предпочтительный вариант на должность главного тренера, утверждает Foot Mercato.

Многие в компании, включая исполнительного директора Жан-Клода Блана, хотят видеть в команде Зинедина Зидана.

Однако также в Ineos понимают, что убедить француза возглавить проблемный МЮ будет крайне тяжело, да и конкуренция за Зидана серьезная.

При этом, пока в срочном порядке увольнять тен Хага не планируют. Новые владельцы хотят сначала проанализировать проблемы клуба, а потом уже решать с нидерландцем.

Ранее также сообщалось, что МЮ следит за одноклубником Ильи Забарного.

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