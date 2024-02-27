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В Ineos решили, кто должен возглавить Манчестер Юнайтед

Убедить Зидана будет очень тяжело.
Сегодня, 20:20
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Новые совладельцы Манчестер Юнайтед компания сэра Рэтклиффа Ineos выбрала предпочтительный вариант на должность главного тренера, утверждает Foot Mercato.

Многие в компании, включая исполнительного директора Жан-Клода Блана, хотят видеть в команде Зинедина Зидана.

Однако также в Ineos понимают, что убедить француза возглавить проблемный МЮ будет крайне тяжело, да и конкуренция за Зидана серьезная.

При этом, пока в срочном порядке увольнять тен Хага не планируют. Новые владельцы хотят сначала проанализировать проблемы клуба, а потом уже решать с нидерландцем.

Ранее также сообщалось, что МЮ следит за одноклубником Ильи Забарного.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

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