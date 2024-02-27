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Манчестер Юнайтед присматривается к одноклубнику Забарного

Милош Керкез может пойти на повышение.
Сегодня, 18:55
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Одноклубник Ильи Забарного может летом пополнить состав Манчестер Юнайтед, пишет teamtalk.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, манкинианцы планируют подписать летом центрального защитника и нападающего, однако и это еще не все.

Левый фланг обороны МЮ - огромная проблема. Люк Шоу и Тайрелл Маласиа получают слишком много травм, потому клуб также просматривает варианты левого защитника.

Клуб хочет купить молодого и перспективного игрока, и первым в их шорт-листе новичок Борнмута Милош Керкез.

20-летний игрок летом перешел из Алкмаара за 15 млн фунтов. Милош провел 23 матча в текущепм сезоне и отметился одним  ассистом, Трансфермаркт оценивает его в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ недовольны нагрузками и попросили выходной.

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