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Игроки МЮ попросили о выходном после поражения от Фулхэма

Часть команды убеждена, что тренер слишком их нагружает.
Сегодня, 17:42
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Игроки Манчестер Юнайтед попросили руководство о выходном, пишет The Guardian.

Это случилось после поражения от Фулхэма, ряд игроков обратился к руководству клуба с просьбой получить выходной.

Обычно в день после матча тен Хаг собирает команду для видеоанализа прошедшей игры и короткой разминки. Но игроки обратились с просьбой в обход главного тренера и получили отказ.

Издание утверждает, что группа игроков убеждена в том, что нидерландец чересчур нагружает команду, что и сказывается на результатах.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг верит в Антони.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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