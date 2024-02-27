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Тен Гаг высказался о провальном отрезке Антони

Нидерландец уверен, что его подопечный вернется на свой пик.
Сегодня, 16:49
Эрик тен Хаг и Антони / Getty Images
Эрик тен Хаг и Антони / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг поделился мыслями о том, что Антони проводит провальный сезон под его руководством.

По словам нидерландского специалиста, он верит, что бразильский вингер способен вернуться на свой пиковый уровень, и Антони может рассчитывать на его поддержку.

"Антони будет бороться, и я поддерживаю его.

Я знаю из прошлого, что его не остановить, ни один защитник не может его остановить, потому что он один из самых быстрых игроков в мире.

Антони теперь должен ждать своего шанса, и как только он появится, он должен его использовать", - заявил тен Гаг.

Напомним, ранее сообщалось, чтоАнтони летом может быть продан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони Эрик тен Хаг

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