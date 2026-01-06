iSport.ua
Тен Хаг нашел себе новую работу

Нидерландец вернулся в родной клуб.
Сегодня, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
Эрик тен Хаг / fctwente.nl
Бывший тренер Манчестер Юнайтед и Байера Эрик тен Хаг нашел себе новую работу.

Напомним, что нидерландец бы с позором уволен из Байера после первых трех туров.

Тен Хаг пару месяцев прове без работы, пока Твенте не объявил о возвращении специалиста. В клубе тренер займет место спортивного директора с сезона-2026/27. 

Тем не менее к работе в структуре нидерландского клуба тен Хаг приступит уже 1 февраля.

Напомним, что Эрик тен Хаг выступал за Твенте и даже был капитаном команды. После завершения профессиональной карьеры он работал с молодежной командой клуба, а позднее вошел в тренерский штаб.

Ранее также Челси официально назначил нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

