Байер официально объявил о назначении нового тренера вместо Алонсо
Экс-наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трудоустроился в леверкузенском клубе.
Байер объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, с 55-летним нидерландским специалистом был подписан контракт до июня 2027 года.
Во главе леверкузенской команды нидерландец сменит Хаби Алонсо, который ушел в мадридский Реал.
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Последним местом работы тен Хага был Манчестер Юнайтед, откуда его уволили в октябре 2024 года. Также ранее тренер работал с Гоу Эхед Иглз, Баварией II, Утрехтом и Аяксом.
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