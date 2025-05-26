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Футбол

Байер официально объявил о назначении нового тренера вместо Алонсо

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трудоустроился в леверкузенском клубе.
Вчера, 12:35       Автор: Игорь Мищук
Эрик тен Хаг / bayer04.de
Эрик тен Хаг / bayer04.de

Байер объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, с 55-летним нидерландским специалистом был подписан контракт до июня 2027 года.

Во главе леверкузенской команды нидерландец сменит Хаби Алонсо, который ушел в мадридский Реал.

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Последним местом работы тен Хага был Манчестер Юнайтед, откуда его уволили в октябре 2024 года. Также ранее тренер работал с Гоу Эхед Иглз, Баварией II, Утрехтом и Аяксом.

Ранее спортдир Байера высказался о будущем украинского форварда Артема Степанова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Эрик тен Хаг

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