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Футбол

Реал объявил о назначении Алонсо главным тренером

Контракт специалиста с мадридцами рассчитан на три года.
25 мая, 13:33       Автор: Игорь Мищук
Хаби Алонсо / realmadrid.com
Хаби Алонсо / realmadrid.com

Мадридский Реал объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Байера Хаби Алонсо.

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Контракт 43-летнего испанского специалиста с Реалом будет рассчитан с 1 июня 2025 по 30 июня 2028 года.

Официальная презентация Алонсо в качестве тренера "сливочных" состоится в понедельник, 26 мая, в Мадриде и начнется в 13:30 по киевскому времени.

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На посту наставника команды испанский специалист сменит итальянца Карло Анчелотти, который должен возглавить сборную Бразилии, а первым турниром для мадридцев с новым тренером станет Клубный чемпионат мира-2025.

Алонсо в качестве игрока выступал за Реал с 2009 по 2014 годы, а тренерскую карьеру начинал в академии мадридского клуба. После также работал с резервной командой Реал Сосьедада.

В 2022 году испанец был назначен главным тренером Байера и в прошлом сезоне привел команду к первому в истории клуба чемпионству. Также с леверкузенцами он завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

Напомним, ранее Реал подтвердил отставку Карло Анчелотти.

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