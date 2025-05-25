Реал объявил о назначении Алонсо главным тренером
Мадридский Реал объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Байера Хаби Алонсо.
Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
Контракт 43-летнего испанского специалиста с Реалом будет рассчитан с 1 июня 2025 по 30 июня 2028 года.
🙌 #WelcomeXabi 🙌 pic.twitter.com/dbeOEnmHof— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
Официальная презентация Алонсо в качестве тренера "сливочных" состоится в понедельник, 26 мая, в Мадриде и начнется в 13:30 по киевскому времени.
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На посту наставника команды испанский специалист сменит итальянца Карло Анчелотти, который должен возглавить сборную Бразилии, а первым турниром для мадридцев с новым тренером станет Клубный чемпионат мира-2025.
Алонсо в качестве игрока выступал за Реал с 2009 по 2014 годы, а тренерскую карьеру начинал в академии мадридского клуба. После также работал с резервной командой Реал Сосьедада.
В 2022 году испанец был назначен главным тренером Байера и в прошлом сезоне привел команду к первому в истории клуба чемпионству. Также с леверкузенцами он завоевал Кубок и Суперкубок Германии.
Напомним, ранее Реал подтвердил отставку Карло Анчелотти.
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