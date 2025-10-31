iSport.ua
Тен Хаг может вернуться в АПЛ

Нидерландцу готова дать шанс худшая команда чемпионата.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Эрик тен Хаг / Getty Images

Бывший тренер Байера Эрик тен Хаг может вернуться в АПЛ, пишет Стив Браун.

По информации журналиста, Вулверхэмптон недоволен работой Витора Перейры и ищет замену тренеру.

На текущий момент возглавляет шортлист именно Эрик тен Хаг. "Волки" уже связались со специалистом, предложив тому работу.

Кроме тен Хага в списке есть еще несколько специалистов, однако именно нидерландцу отдается предпочтение.

Напомним, что в текущем сезоне Вулверхэмптон набрал лишь два очка в девяти турах.

Ранее также сообщалось, что Дженоа также может сменить главного тренера.

