Ман Юнайтед готов попрощаться с одним из самых дорогих игроков в истории клуба

Один из самых дорогих, и, возможно, самых провальных трансферов в истории Ман Юнайтед Антони может летом покинуть клуб.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уиллер, "красные дьяволы" летом рассмотрят предложение по бразильскому вингеру. Сумма, за которую манкунианцы могут попрощаться с игроком пока неизвестна.

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В то же время отмечается, что главный тренер команды Эрик тен Гаг еще не разочаровался полностью в игроке и верит, что Антони может посрамить критиков, начав демонстрировать лучшую игру чем сейчас.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летнего футболиста 20 матчей в АПЛ и ни одного результативного действия. В сезоне-2022/23 бразилец переходил в МЮ за 95 млн евро из Аякса.

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