Тухель прокомментировал слухи о связях с Барселоной и Манчестер Юнайтед

Вряд ли немецкий тренер будет долго находиться без работы после неудачного периода в Мюнхене.

Несколькими днями ранее Бавария объявила, что по окончанию сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенского клуба.

Немецкого специалиста сразу же начали связывать с потенциальным переходом в Барселону или Манчестер Юнайтед: каталонцы летом останутся без тренера, так как о своем уходе объявил Хави Эрнандес, а судьба Эрика тен Хага на Олд Траффорд находится в подвешенном состоянии.

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Однако Тухель поспешил заявить, что до конца нынешней кампании он полностью сосредоточен лишь на одном клубе.

"До конца сезона со мной ничего не случится. У меня очень высокие профессиональные ожидания от самого себя - до конца сезона я полностью предан мюнхенской Баварии", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Напомним, что в чемпионате Германии Бавария отстает на 11 очков от лидера в лице Байера, а в Лиге чемпионов "ротен" проиграли Лацио со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала.

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