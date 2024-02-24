Ливерпуль воспользовался помощью ученых во время подготовки к финалу кубка лиги против Челси

Мерсисайдский клуб уже не первый раз сотрудничает с немецкими нейробиологами.

В воскресенье, 25 февраля, в Лондоне на Уэмбли состоится финал кубка английской лиги, в котором сойдутся Челси и Ливерпуль.

В рамках подготовки к данному поединку мерсисайдцы воспользовались нестандартной помощью немецких ученых.

Как сообщает The Athletic, на этой неделе Ливерпуль работал с нейробиологами, которые помогали футболистам подготовиться к возможно серии послематчевых пенальти.

Доктор Никлас Хауслер и Патрик Ханчке, соучредители потсдамской компании Neuro11, прикрепляли электроды к головам игроков, чтобы измерить мозговую активность и помочь им попасть "в зону", достигнув оптимального психического состояния.

Источник: Getty Images

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По информации источника, большая часть их первоначальной работы с клубом была сосредоточена на Тренте Александер-Арнольде и Мохамеде Салахе, но со временем их полномочия были расширены за счет индивидуальных планов для каждого члена команды.

Впервые они начали работать с клубом летом 2021 года. Главный тренер "красных" Юрген Клопп потом отмечал, что они сыграли важную роль в победе его команды над Челси в двух финалах кубков.

Финал кубка лиги и кубка Англии 2022 года закончились серией пенальти. Команда Клоппа в каждом случае одержала верх (6:5 и 11:10). За две серии пенальти они забили 17 из 18 пенальти - только Садио Мане один раз не реализовал свой удар.

Команда Neuro11 также помогала Ливерпулю в январе перед ответным полуфинальным матчем кубка лиги против Фулхэма. В воскресенье они будут среди гостей клуба на трибунах Уэмбли.

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