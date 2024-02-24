Звезду Ливерпуля преследует сумасшедшая фанатка - он нанял охранников и сменил номер

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд стал жертвой преследований.

Как сообщает The Sun, футболиста больше года преследует женщина, которая приходила к нему домой, следила за ним в ресторанах и посещала тренировочную базу Ливерпуля.

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"Эта женщина терроризирует его и его семью, отправляя ему откровенные сообщения, завладев его номером, бесконечно звоня ему и отправляя бессмысленные письма и непристойные материалы в его дом в Чешире".

Александр-Арнольд сменил номер мобильного телефона, установил видеонаблюдение и сигнализацию. Также он нанял охоранников частного детектива.

Отмечается, что руководство Ливерпуля помогает футболисту в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что Дани Алвеса приговорили к тюремному сроку.

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