Роналду с сыном похвастались прессом во время занятий в тренажерном зале
Португалец с пользой провел свободное время со своим чадом.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился в соцсетях новыми фотографиями из спортзала.
На них португалец вместе с сыном стоят с голым торсом и показывают пресс.
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"Сегодня с моим партнером", - подписал пост Роналду.
В текущем сезоне на счету 39-летнего португальца 21 гол и 9 ассистов в 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
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