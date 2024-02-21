Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

Португалец забил в обеих встречах, что позволило его команде с комфортным преимуществом пройти в следующий раунд турнира.

В среду, 21 февраля, в Эр-Рияде состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ан-Насром и Аль-Фейха.

После того, как коллектив Криштиану Роналду победил в первой игре, благодаря единственному голу португальца, Ан-Наср на правах фаворита готовился принимать гостей, настроенных изменить сценарий противостояния в свою пользу.

Но ничего подобного не произошло. Более того, хозяева поля развили свое преимущество, организовав победу во втором матче, забив в этом случае в два раза больше голов.

На 17-й минуте первого тайма отметился экс-хавбек Порту Отавиу, а за несколько минут до конца основного времени Роналду записал на свой счет второй гол в рамках данного противостояния.

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Таким образом по сумме двух матчей Ан-Наср победил 3:0 и прошел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, где он встретится с Аль-Айном из ОАЭ.

Ан-Наср - Аль-Фейха 2:0 (по сумме двух матчей 3:0)

Голы: Отавиу, 17, Роналду, 86.

Ожидаемые голы (xG): 1,85 - 0,03

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 9 - 1

Удары в створ: 4 - 0

Фолы: 9 - 18

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