Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим

Во вторник, 20 февраля, Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф стал обладателем 27,7% акций клуба.

Рэтклифф уже объявил о будущим больших изменениях в структуре клуба, что должно помочь ему вернуться на вершину "английского, европейского и мирового футбола".

"Мы должны обратить внимание на организацию клуба, потому что на данный момент она не в лучшем состоянии", - цитирует бизнесмена Daily Mail.

"Возьмем к примеру главного тренера: он должен отвечать напрямую перед генеральным директором. В современной футбольной организации это больше недопустимо".

Источник: Getty Images

"Мы должны гарантировать, что нужные люди окажутся на правильных позициях. Каждый человек в руководстве должен быть специалистом мирового класса. И затем важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную и качественную среду. Раньше этой культуры не было".

"Только в такой обстановке можно добиться от спортсменов максимальной эффективности. В случае успеха результаты появятся автоматически. Таков план, и я в него верю".

Ранее сэр Джим Рэтклифф также прокомментировал ситуацию с Мэйсоном Гринвудом, который играет на правах аренды в Хетафе.

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