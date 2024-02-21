iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим

Сэр Джим Рэтклифф анонсировал большие изменения в структуре манкунианцев.
Сегодня, 20:54
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Во вторник, 20 февраля, Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф стал обладателем 27,7% акций клуба.

Рэтклифф уже объявил о будущим больших изменениях в структуре клуба, что должно помочь ему вернуться на вершину "английского, европейского и мирового футбола".

"Мы должны обратить внимание на организацию клуба, потому что на данный момент она не в лучшем состоянии", - цитирует бизнесмена Daily Mail.

"Возьмем к примеру главного тренера: он должен отвечать напрямую перед генеральным директором. В современной футбольной организации это больше недопустимо". 

Источник: Getty Images

"Мы должны гарантировать, что нужные люди окажутся на правильных позициях. Каждый человек в руководстве должен быть специалистом мирового класса. И затем важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную и качественную среду. Раньше этой культуры не было".

"Только в такой обстановке можно добиться от спортсменов максимальной эффективности. В случае успеха результаты появятся автоматически. Таков план, и я в него верю".

Ранее сэр Джим Рэтклифф также прокомментировал ситуацию с Мэйсоном Гринвудом, который играет на правах аренды в Хетафе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Сэр Джим Рэтклифф

Статьи по теме

"Моя жизнь лучше": Гвардиола подколол журналиста во время пресс-конференции "Моя жизнь лучше": Гвардиола подколол журналиста во время пресс-конференции
Летний трансферный бюджет МЮ будет сильно ограничен Летний трансферный бюджет МЮ будет сильно ограничен
Рэтклифф официально стал совладельцем Манчестер Юнайтед Рэтклифф официально стал совладельцем Манчестер Юнайтед
Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Другие страны22:03
Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:00
Порту - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:58
Основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы
Лига Чемпионов21:55
Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
НБА21:44
Парень, потерявший ногу из-за аварии при участии игрока Майами, подал на него в суд
Лига Чемпионов21:28
Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту
21:00
PUMA FIT: FOREVER.FASTER від олімпійських призерів
Лига конференций20:58
Лига конференций-2023/24: Маккаби Хайфа прошел Гент в раунде плей-офф
Европа20:57
Зидан не исключает возможность возглавить Баварию
Европа20:54
Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK