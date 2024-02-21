Рэтклифф официально стал совладельцем Манчестер Юнайтед

В ночь на 21 февраля Манчестер Юнайтед официально объявил, что сэр Джим Рэтклифф стал полноправным совладельцем клуба.

Футбольная ассоциация Англии и АПЛ дали свои разрешения, и формально сделка наконец завершилась. Владелец INEOS стал крупнейшим индивидуальным акционер манкунианцев.

Теперь сэр Джим имеет власть над футбольными вопросами клуба и уже рассказал, какие перемены ждут клуб в ближайшем будущем.

"Нужно заняться организацией клуба, потому что сейчас она не в порядке. Возьмите, например, тренера: он должен напрямую отчитываться гендиректору. Это просто невозможно в современном футбольном клубе.

Затем нужно удостовериться, что правильные люди работают на правильных должностях. Каждый человек в руководстве должен быть специалистом мирового уровня. Затем важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную обстановку. Это должен быть высокий уровень. Раньше клубу не хватало культуры. Только в такой обстановке можно извлечь из спортсменов максимум", - считает миллиаредр.

Также в течение года Рэтклифф обязан инвестировать еще 100 млн евро, которые пойдут на улучшение клубной инфраструктуры.

Ранее также стало известно, когда Тухель покинет Баварию.

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