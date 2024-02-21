Тухель покинет Баварию после завершения сезона
Клуб и наставник решили разойтись.
Мюнхенская Бавария определила судьбу Томаса Тухеля.
Как сообщает пресслужба клуба, было принято решение досрочно прекратить сотрудничество с Томасом.
Немецкий специалист доработает сезон-2023/24 до конца, а затем оставит свой пост рулевого местного гранда для кого-то другого.
Напомним, ранее стало известно, кого Бавария рассматривает на замену Тухелю.
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