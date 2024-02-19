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Бавария рассматривает Алонсо, Зидана и Сульшера в качестве замены Тухеля

Все идет к тому, что это последний сезон для немца во главе мюнхенского коллектива.
Вчера, 23:11
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Поражение от Бохума (2:3) в рамках немецкой Бундеслиги убедило руководство Баварии, что клубу необходимо сменить главного тренера.

Сразу после матча руководители мюнхенцев согласились, что Томас Тухель останется у руля "ротен" на матч против РБ Лейпциг 24 февраля, так как клуб хочет избежать увольнение до того, как Макс Эберль войдет в совет директоров в марте.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, Тухель может доработать до конца сезона, но это не гарантировано на 100%. Будущее немецкого тренера будет рассматриваться от матча к матчу.

По информации источника, руководство клуба работает над альтернативными вариантами и уже выделило для себя несколько кандидатур, которые могут заменить Тухеля.

В случае его увольнения, Бавария предпочитает переманить у Байера Хаби Алонсо. Помимо испанца на должность тренера может претендовать Зинедин Зидан - боссам Баварии нравятся харизма и опыт француза.

Источник: Getty Images

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У спортивного директора мюнхенцев Кристофа Фройнда также есть вариант-сюрприз в лице экс-тренера Манчестер Юнайтед Оле Гуннара Сульшера. Однако его кандидатура рассматривается только в качестве временной меры. Ни с одним из кандидатов Бавария еще не связывалась.

При этом отмечается, что возвращение Ханси Флика в Мюнхен пока что не является темой обсуждений. Сам экс-наставник Баварии и сборной Германии не заинтересован в роли временного тренера до конца сезона. К тому же, к нему проявляют интерес неназванные клубы АПЛ.

Напомним, что Наполи все же принял решение уволить Вальтера Маццарри с поста главного тренера, несмотря на то, что скоро команде играть в Лиге чемпионов против Барселоны.

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