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Гвардиола комично прокомментировал возможность подписания Мбаппе

Испанец расмешил журналистов в зале.
Вчера, 23:06
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет французский ПСЖ по окончанию сезона.

Во время пресс-конференции главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы у специалиста спросили возможность подписания игрока.

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Наставник "горожан" отреагировал весьма забавным образом.

"Мбаппе? Думаю, он довольно неплох, имеет будущее", – ответил Хосеп, чем расмешил журналистов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за французский клуб, в которых забил 32 гола и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что француз подписал контракт с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосеп Гвардиола Килиан Мбаппе

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Гвардиола комично прокомментировал возможность подписания Мбаппе
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