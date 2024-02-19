Гвардиола комично прокомментировал возможность подписания Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет французский ПСЖ по окончанию сезона.

Во время пресс-конференции главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы у специалиста спросили возможность подписания игрока.

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Наставник "горожан" отреагировал весьма забавным образом.

"Мбаппе? Думаю, он довольно неплох, имеет будущее", – ответил Хосеп, чем расмешил журналистов.

📽️ Guardiola responde entre risas a la pregunta sobre Mbappé:



🗣️ "Creo que es bastante bueno, tiene futuro"@diarioas pic.twitter.com/aODc6LaV1h — AStv (@AS_TV) February 19, 2024

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за французский клуб, в которых забил 32 гола и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что француз подписал контракт с Реалом.

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