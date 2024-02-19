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Мбаппе подписал контракт с Реалом - Marca

Стороны пришли к согласию еще две недели назад.
Сегодня, 10:34
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе подписал с мадридским Реалом контракт, утверждает Marca.

Издание пишет, что француз и королевский клуб достигли соглашения и уже даже поставили под ним свои подписи.

Контракт нападающего рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 15-20 млн евро без учета бонусов. Контракт якобы был подписан еще две недели назад.

К тому же, несмотря на все сообщения, Мбаппе все же станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, хотя получать он будет все равно меньше, чем в ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Бавария связалась с экс-тренером Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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