Бавария связалась с экс-тренером Реала

Мюнхенская Бавария уже начала искать новый вариант на должность главного тренера, пишет Corriere dello Sport.

По информации издания, немецкий клуб связался с Зинедином Зиданом.

Предполагается, что Тухель точно не останется главным тренером Баварии, однако неизвестно, когда именно он покинет клуб.

При этом Зидан готов приступить к работе только летом, потому руководство мюнхенцев постарается убедить француза принять клуб по ходу сезона.

Ранее также Тухель заявил, что он может изменить ситуацию.

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