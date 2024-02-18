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Бавария связалась с экс-тренером Реала

Мюнхенцы считают Зидана первым вариантом.
Вчера, 22:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Мюнхенская Бавария уже начала искать новый вариант на должность главного тренера, пишет Corriere dello Sport.

По информации издания, немецкий клуб связался с Зинедином Зиданом. 

Предполагается, что Тухель точно не останется главным тренером Баварии, однако неизвестно, когда именно он покинет клуб.

При этом Зидан готов приступить к работе только летом, потому руководство мюнхенцев постарается убедить француза принять клуб по ходу сезона.

Ранее также Тухель заявил, что он может изменить ситуацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Бавария Мюнхен

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