iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить

Наставник Баварии не планирует "поднимать белый флаг".
Вчера, 22:42
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Бавария уступила Бохуму, проиграв уже в третьем матче подряд.

Мюнхенцы отменили послематчевую пресс-конференцию Томаса Тухеля, но флеш-интервью немцу пришлось дать. Специалист заявил, что ту ситуацию, в которую попала его команда возможно исправить.

"Если вы спросите меня, я все еще твердо верю, что мы с тренерским штабом можем изменить ситуацию - да.

Рост давления? Это происходит после каждого поражения. Но сегодня мы не останавливались, не переставали стараться.

Сегодня мы создали несколько первоклассных моментов. Шанс Гарри в первом тайме мог стать решающим, если бы он завершил его одним касанием, а не пошел дальше. Во втором тайме у нас был еще один великолепный момент в исполнении Лероя.

После перерыва я не знаю, то ли мы потеряли интенсивность, то ли Бохум усилил свою игру. В общем, сегодня мы играли иначе, чем в Леверкузене и Лацио. Мы никогда не останавливались, не переставали пытаться

Красная Упамекано? Мы еще не разговаривали. Это, конечно, очень горько. Сегодня он должен был сыграть лишь 30 минут, затем травмировался Мазрауи, и Дайо был нашим последним вариантом на позиции правого защитника. Он усложнил себе жизнь желтой карточкой, но потом он был хорош и провел очень хорошую игру на этой позиции. Но потом, конечно, произошел эпизод с красной карточкой.

Это не был удар, это было движение в прыжке, рука широко раскинута, но пенальти был назначен быстро", - заявил Тухель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

Статьи по теме

Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля
Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля
Легенда Арсенала считает, что Саутгейт должен взять на Евро молодого таланта МЮ Легенда Арсенала считает, что Саутгейт должен взять на Евро молодого таланта МЮ
Ньюкасл требует солидную компенсацию за своего спортивного директора Ньюкасл требует солидную компенсацию за своего спортивного директора
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Легенда Арсенала считает, что Саутгейт должен взять на Евро молодого таланта МЮ
Европа00:39
Ньюкасл требует солидную компенсацию за своего спортивного директора
Киберспорт00:29
Monte обыграли росиян в финале RES Masters и прошли на Blast
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан почти камбекнул в матче против Монцы, но в итоге разгромно проиграл
Европа23:40
Соперник Шахтера в ЛЕ уступил одному из лидеров чемпионата
Теннис23:21
Ястремская сыграет с росиянкой на старте турнира в Дубай
Европа23:08
Трубин "привез" гол и отразил пенальти в матче чемпионата Португалии
Европа22:50
Бавария связалась с экс-тренером Реала
Европа22:42
Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить
Бокс22:19
МОК отказал в участии в Олимпиаде легендарному боксеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK