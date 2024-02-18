Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Бавария уступила Бохуму, проиграв уже в третьем матче подряд.

Мюнхенцы отменили послематчевую пресс-конференцию Томаса Тухеля, но флеш-интервью немцу пришлось дать. Специалист заявил, что ту ситуацию, в которую попала его команда возможно исправить.

"Если вы спросите меня, я все еще твердо верю, что мы с тренерским штабом можем изменить ситуацию - да.

Рост давления? Это происходит после каждого поражения. Но сегодня мы не останавливались, не переставали стараться.

Сегодня мы создали несколько первоклассных моментов. Шанс Гарри в первом тайме мог стать решающим, если бы он завершил его одним касанием, а не пошел дальше. Во втором тайме у нас был еще один великолепный момент в исполнении Лероя.

После перерыва я не знаю, то ли мы потеряли интенсивность, то ли Бохум усилил свою игру. В общем, сегодня мы играли иначе, чем в Леверкузене и Лацио. Мы никогда не останавливались, не переставали пытаться

Красная Упамекано? Мы еще не разговаривали. Это, конечно, очень горько. Сегодня он должен был сыграть лишь 30 минут, затем травмировался Мазрауи, и Дайо был нашим последним вариантом на позиции правого защитника. Он усложнил себе жизнь желтой карточкой, но потом он был хорош и провел очень хорошую игру на этой позиции. Но потом, конечно, произошел эпизод с красной карточкой.

Это не был удар, это было движение в прыжке, рука широко раскинута, но пенальти был назначен быстро", - заявил Тухель.

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