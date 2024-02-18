Бохум - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Бавария приехала в гости к Бохуму.

Уже на старте матча "красные" вышли вперед и казалось, что хотя бы в этом матче у них не должно возникнуть проблем с достижением положительного результата, но не так случилось, как думалось.

На 32-й минуте Томас Тухель был вынужден выпускать на поле Дайо Упамекано вместо Нуссаира Мазрауи, а уже менее чем через 10 минут Бохум сравнял счет и Упамекано получил желтую.

Еще до перерыва хозяева поля вышли вперед благодаря голу Кевина Шлоттербека.

Во втором тайме преимущество Бохума удвоилось, ведь Дайо Упамекано вновь продемонстрировал "великолепную" игру в обороне, сфолив в собственной штрафной площадке за что получил удаление, а хозяева пенальти. К 11-метровой отметке подошел Кевин Штегер и реализовал возможность забить.

Уже вдесятером Бавария смогла на два опасных момента. Сначала Лерой Сане не смог переиграть Мануэля Римана, а затем Харри Кейн все же переправил мяч в ворота аутсайдера, однако, усилий "красных" не хватило хотя бы на ничью и в итоге они проиграли третий матч подряд.

Примечательно, что в прошлом матче в Лиге чемпионов против Лацио уже упомянутый Упамекано также получил красную карточку.

Статистика матча чемпионата Германии Бохум - Бавария

Бохум - Бавария 3:2

Голы: Асано, 32, Шлоттербек, 44, Штегер (пен), 78 - Мусиала, 14, Кейн, 87

xG: 1.43 - 3.56

Удары: 13 - 23

Удары в створ ворот: 4 - 9

Владение мячом: 36% - 64%

Бохум: Риманн - Машович, Ордец, Шлоттербек - Эрман (Гамбоа, 46), Лосила (Лусли, 90), Бернардо - Асано (Форстер, 89), Штогер - Брошински, Антви-Аджей (Квартенг, 80).

Бавария: Нойер - Мазрауи (Упамекано, 28), де Лигт, Мин Дже, Геррейру (Дайер, 80) - Киммих (Сарагоса, 63), Горецка - Мюллер (Тель, 80), Шупо-Мотинг (Сане, 63), Мусиала - Кейн.

Предупреждения: Бернардо, Лосила - Упамекано, Горецка, Дже.

Удаление: Упамекано, 78.

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