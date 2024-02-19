Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал

Однако, глава клуба сделал это в частной беседе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи подтвердил, что Килиан Мбаппе уходит из клуба. Об этом сообщает издание As.

Во время визита в Доху, где он провел ряд встреч в выходные, он подтвердил, что Мбаппе "на 100% договорился с Реалом".

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Напомним, действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает уже этим летом. Игрок не собирается продлевать контракт, ввиду чего покинет команду свободным агентом.

В текущем сезоне Килиан провел 30 матчей во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 7 результативных передач.

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