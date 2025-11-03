Антони дублем и ассистом обеспечил Бетису разгром Мальорки

"Гелиополиты" оформили уверенную победу над островитянами, забив три мяча до перерыва. Бразилец Антони записал в свой актив два гола и результативную передачу.

Нападающий открыл счет на 10-й минуте низовым ударом из-за пределов штрафной. Позже Антони мастерски уложил в дальний с линии штрафной. Затем же латиноамериканец прострелил в центр площадки, откуда забил Эззалзули.

Больше команды не забивали. Бетис поднялся на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги (19 очков). Тем временем Мальорка идет над зоной вылета (9 пунктов).

Статистика матча Бетис – Мальорка 11-го тура чемпионата Испании

Бетис – Мальорка – 3:0

Голы: Антони, 10, 34, Эззалзули, 37

Ожидаемые голы (xG): 2.70 - 0.62

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 15 - 14

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 4 - 5

Фолы: 9 - 8

