Антони дублем и ассистом обеспечил Бетису разгром Мальорки

Бразилец решил судьбу противостояния.
Сегодня, 00:26       Автор: Антон Федорцив
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

"Гелиополиты" оформили уверенную победу над островитянами, забив три мяча до перерыва. Бразилец Антони записал в свой актив два гола и результативную передачу.

Нападающий открыл счет на 10-й минуте низовым ударом из-за пределов штрафной. Позже Антони мастерски уложил в дальний с линии штрафной. Затем же латиноамериканец прострелил в центр площадки, откуда забил Эззалзули.

Больше команды не забивали. Бетис поднялся на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги (19 очков). Тем временем Мальорка идет над зоной вылета (9 пунктов).

Статистика матча Бетис – Мальорка 11-го тура чемпионата Испании

Бетис – Мальорка – 3:0
Голы: Антони, 10, 34, Эззалзули, 37

Ожидаемые голы (xG): 2.70 - 0.62
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 15 - 14
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 4 - 5
Фолы: 9 - 8

