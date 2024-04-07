Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде
Каталонцам нужен Роберто.
Универсальный хавбек Барселоны Серджи Роберто может остаться в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
После рекомендации от Хави, а также после обсуждений внутри клуба, руководство каталонцев проинформировало игрока о намерении продлить договор.
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Переговоры начнутся в ближайшие недели, а сам контракт будет рассчитан всего на год.
В текущем сезоне на счету 32-летнего испанца три гола и один ассист в восьми матчах Ла Лиги.
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