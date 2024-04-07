iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде

Каталонцам нужен Роберто.
Сегодня, 14:11
Серджи Роберто / Getty Images
Серджи Роберто / Getty Images

Универсальный хавбек Барселоны Серджи Роберто может остаться в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

После рекомендации от Хави, а также после обсуждений внутри клуба, руководство каталонцев проинформировало игрока о намерении продлить договор.

Читай также: Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны

Переговоры начнутся в ближайшие недели, а сам контракт будет рассчитан всего на год.

В текущем сезоне на счету 32-летнего испанца три гола и один ассист в восьми матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серджи Роберто

Статьи по теме

Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны
Президент Атлетико высказался о возможном переходе Феликса в Барселону Президент Атлетико высказался о возможном переходе Феликса в Барселону
В Барселоне определились с судьбой Фати В Барселоне определились с судьбой Фати
Представители Барселоны контактировали с окружением звезды Серии А Представители Барселоны контактировали с окружением звезды Серии А
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Украина14:58
Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии
Европа14:32
Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру
Европа14:11
Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде
Европа13:50
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
13:40
Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл
Европа13:15
Защитник Атлетико находится в шаге от ухода из клуба
Киберспорт12:53
Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу
Украина12:35
УПЛ: Черноморец сыграет с Александрией, Шахтер встретится с Рухом
Европа12:28
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
12:16
Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK