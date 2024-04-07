Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны

Несколько топ-клубов интересуются защитником Барселоны Б Микаилом Файе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На футболиста претендуют Манчестер Юнайтед, Интер, Байер, Арсенал и Бавария.

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Ожидается, что Барселона намерена получить за 19-летнего игрока около 25 млн фунтов в летнее трансферное окно.

Напомним, Файе перешел в Барселону из хорватского клуба Кустошия летом 2023 года за 1,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года.

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