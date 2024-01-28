Капитан Барселоны покинет клуб вместе с главным тренером

Сержи Роберто не будет продлевать контракт.

Сержи Роберто намерен покинуть Барселону, пишет AS.

Ранее хавбек хотел продлить с клубом контракт и обсуждал свои планы с Хави.

Однако теперь испанский специалист покидает клуб, потому Роберто не хочет больше оставаться в Барселоне.

Да и клуб тоже не хочет продлевать контракт с игроком, который играет за клуб с 2010 года.

Ранее также сообщалось, что игрока Барселоны ограбили второй раз за год.

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