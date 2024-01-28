Капитан Барселоны покинет клуб вместе с главным тренером
Сержи Роберто не будет продлевать контракт.
Сержи Роберто намерен покинуть Барселону, пишет AS.
Ранее хавбек хотел продлить с клубом контракт и обсуждал свои планы с Хави.
Однако теперь испанский специалист покидает клуб, потому Роберто не хочет больше оставаться в Барселоне.
Да и клуб тоже не хочет продлевать контракт с игроком, который играет за клуб с 2010 года.
Ранее также сообщалось, что игрока Барселоны ограбили второй раз за год.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!