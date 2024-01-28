Игрока Барселоны ограбили второй раз за год

Как же невезет Жюлю Кунде.

Дом Жюля Кунде снова ограбили, пишет Mundo Deportivo.

Во время матча с Вильярреалом неизвестные перелезли через забор, разбили окно и обчистили дом француза.

В ближайшее время Кунде подаст завявление в полицию, чтобы оценить нанесенный ущерб.

Интересно, что защитника ограбили уже второй за год. Ранее, в мае прошлого года его дом уже грабили, тогда Барселона играла против Бетиса.

Ранее также сообщалось, что Лапорта может назначить тренером своего личного фаворита.

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