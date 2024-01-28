Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году

У Жоана Лапорты есть собственный фаворит на тренерское кресло Барселоны, утверждает Кристиан Фальк.

В 2021 году президент каталонцев связывался с Ханси Фликом, предлагая ему место главного тренера Барселоны.

Тогда немец отказался, и Лапорта принял решение назвачить Хави. Однако Флик все еще находится в шорт-листе Лапорты.

Теперь, когда Хави официально объявил о своем уходе, функционер может снова обратиться к экс-тренеру Баварии, который находится без работы с сентября 2023 года.

Ранее также сообщалось, что игроки Барселоны попросили Хави остаться.

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