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Футбол

Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться

Команда попытается изменить решение тренера.
Сегодня, 17:48
Сержи Роберто / Getty Images
Сержи Роберто / Getty Images

Игроки Барселоны попросили Хави остаться в клубе, утверждает Cadena SER.

Сегодня испанец провел собрание с игроками, где объяснил свое решение покинуть Барселону.

Как пишет издание, после объяснений тренера слова взял капитан команды Сержи Роберто, который от имени игроков призвал Хави изменить решение.

Роберто взял всю вину за поражения на себя и попросил прощения. Также игрок пообещал, что они сделают все, что тренер поменял свое решение и будут биться за это на поле.

Ранее также Жоан Лапорта дал свою оценку уходу Хави из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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