Президент Барселоны оценил решение Хави уйти в отставку

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о решении главного тренера клуба Хави покинуть клуб этим летом.

"Хави сказал мне, что в конце сезона уйдет, что хочет завершить сезон. Такую формулу я принимаю, потому что именно он предложил мне ее".

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"Хави – легенда Барселоны. Он честный человек и ведет себя достойно. Я принимаю решение, потому что знаю, что его самоотдача будет максимальной. В данный момент требуется максимальное единство", – сказал Лапорта в интервью Marca.

Напомним, Барселона потерпела поражение от Реала, которое откинуло ее на дистанцию десяти очков от лидера в лице Реала.

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