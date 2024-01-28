iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Барселоны оценил решение Хави уйти в отставку

Лапорта высказался о словах наставника команды.
Сегодня, 16:51
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о решении главного тренера клуба Хави покинуть клуб этим летом.

"Хави сказал мне, что в конце сезона уйдет, что хочет завершить сезон. Такую формулу я принимаю, потому что именно он предложил мне ее".

Читай также: Тренер Довбика и Цыганкова и бывшие игроки клуба в шорт-листе Барселоны на замену Хави

"Хави – легенда Барселоны. Он честный человек и ведет себя достойно. Я принимаю решение, потому что знаю, что его самоотдача будет максимальной. В данный момент требуется максимальное единство", – сказал Лапорта в интервью Marca.

Напомним, Барселона потерпела поражение от Реала, которое откинуло ее на дистанцию десяти очков от лидера в лице Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта

Статьи по теме

Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году
Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться
Тренер Довбика и Цыганкова и бывшие игроки клуба в шорт-листе Барселоны на замену Хави Тренер Довбика и Цыганкова и бывшие игроки клуба в шорт-листе Барселоны на замену Хави
Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Европа18:26
Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году
Европа18:25
Ливерпуль в голевой перестрелке оказался сильнее Норвича
17:55
Экстра-лига по футзалу: SkyUp обыграл Сокол, Энергия уступила Урагану
Европа17:48
Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться
Европа17:42
Артем Довбик: статистика-2023/2024
ММА17:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Формула 117:20
В календаре Формулы-1 может появиться еще одно американское Гран-при
Европа17:16
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа17:06
Соболь дебютировал в новом клубе
Европа17:01
Жирона с Довбиком и Цыганковым с трудом обыграла Сельту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK