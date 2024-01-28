iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Довбика и Цыганкова и бывшие игроки клуба в шорт-листе Барселоны на замену Хави

Руководство каталонцев составило список претендентов на пост главного тренера клуба.
Сегодня, 11:33
Мичел Санчес / Getty Images
Мичел Санчес / Getty Images

Каталонская Барселона составила список претендентов на пост главного тренера клуба.

Как сообщает издание Sport, в список вошло 5 специалистов. Среди них бывшие игроки клуба в лице Рафы Маркеса, работающего в молодежке "сине-гранатовых", Тьяго Мотты, возлавляющего Болонью и Джованни ван Бронкхорста, который без работы уже с ноября 2022 года.

Также в шорт-листе каталонцев находятся рулевой Реал Сосьедада  Иманоль Альгуасиль и наставник Жироны Артема Довбика и Виктора Цыганкова Мичел Санчес.

Напомним, нынешний коуч Барселоны Хави Эрнандес объявил о том, что покинет клуб в конце этого сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба
Хави намерен покинуть Барселону Хави намерен покинуть Барселону
Хави: У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки Хави: У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки
Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Теннис15:03
Синнер - самый молодой теннисист, выигравший Australian Open за последние 16 лет
Биатлон14:55
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
Европа14:36
Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч с Сельтой
Теннис14:31
Синнер выиграл свой первый Australian Open, обыграв в финале "нейтрального" Медведева
Футбол14:15
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Европа14:05
Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля
Украина13:45
Трансферы УПЛ: Колос арендовал игрока Шахтера, ЛНЗ подписал первых двух легионеров в своей истории
Европа13:23
Брентфорд Ярмолюка обошел Тоттенхэм в борьбе за одного из главных талантов Европы
Биатлон12:58
Украина - девятая в смешанной эстафете на Евро-2024, выиграла гонку Норвегия
Европа12:50
Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK