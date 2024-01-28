Тренер Довбика и Цыганкова и бывшие игроки клуба в шорт-листе Барселоны на замену Хави

Каталонская Барселона составила список претендентов на пост главного тренера клуба.

Как сообщает издание Sport, в список вошло 5 специалистов. Среди них бывшие игроки клуба в лице Рафы Маркеса, работающего в молодежке "сине-гранатовых", Тьяго Мотты, возлавляющего Болонью и Джованни ван Бронкхорста, который без работы уже с ноября 2022 года.

Также в шорт-листе каталонцев находятся рулевой Реал Сосьедада Иманоль Альгуасиль и наставник Жироны Артема Довбика и Виктора Цыганкова Мичел Санчес.

Напомним, нынешний коуч Барселоны Хави Эрнандес объявил о том, что покинет клуб в конце этого сезона.

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