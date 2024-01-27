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Хави намерен покинуть Барселону

Специалист уйдет из клуба по окончании сезона.
Вчера, 23:13
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави покинет пост главного тренера Барселоны, утверждает Фабрицио Романо.

Испанский специалист словно решил последовать примеру своего коллеги, и объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

"Я уйду из Барселоны в июне. Мы достигли точки невозврата. Пришло время перемен. Я считаю, что пришло время уйти. Я говорил с правлением и клубом сегодня. Я уйду 30 июня", - приводит инсайдер слова испанца.

Напомним, что накануне Барселона потерпела обидное поражение от Вильярреала, а Хави установил клубный антирекорд.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок Барселоны может возглавить клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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