Хави намерен покинуть Барселону

Специалист уйдет из клуба по окончании сезона.

Хави покинет пост главного тренера Барселоны, утверждает Фабрицио Романо.

Испанский специалист словно решил последовать примеру своего коллеги, и объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

"Я уйду из Барселоны в июне. Мы достигли точки невозврата. Пришло время перемен. Я считаю, что пришло время уйти. Я говорил с правлением и клубом сегодня. Я уйду 30 июня", - приводит инсайдер слова испанца.

Напомним, что накануне Барселона потерпела обидное поражение от Вильярреала, а Хави установил клубный антирекорд.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок Барселоны может возглавить клуб.

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