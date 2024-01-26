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Футбол

Испанский журналист рассказал о планах Барселоны на тренерское кресло

Хави почти в любом случае будет уволен.
Сегодня, 10:55
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В Барселоны есть два плана касательно замены Хави, утверждает журналист Cadena SER Ману Карреньо.

Во-первых, если вдруг случится нечто непредвиденное, и увольнение испанца станет самым очевидным решением, клуб возглавит Рафа Маркес.

Экс-защитник Барселоны сейчас тренируют одну из молодежных команд каталонцев и пользуется в клубе уважением.

Однако если Хави все-таки доработает сезон до конца, то наиболее вероятным кандидатом на его замену считается Тиаго Мотта, который котируется руководством Барселоны выше Маркеса.

Мотта с сентябре 2022 года тренирует Болонью, которая сейчас идет на 7-м месте, отставая от еврокубковой зоны всего на одно очко. 

Карреньо также считает, что каталонцы уволят Хави, если Барселона закончит сезон без трофеев. И это при этом, что они уже проиграли в Кубке и Суперкубке Испании.

Ранее также сообщалось, что вскоре состоится суд над Луисом Рубиалесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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