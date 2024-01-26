Финал затянувшейся истории: Рубиалес предстанет перед судом за скандальный поцелуй

Луис Рубиалес вскоре предстанет перед судом, пишет The Guardian.

Бывший глава RFEF должен будет явиться на слушания касательно скандального поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженни Эрмосо.

Верховный уголовный суд Испании провел предварительное расследование и по его итогам постановил, что действие Рубиалеса было "совершен в одностороннем порядке и неожиданным образом".

Кроме функционера на суде будут присутствовать еще трое обвиняемых, включая бывшего тренера женской сборной Испании. Им вменяют попытки попытки заставить Эрмосо публично оправдать Рубиалеса.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда состоится заседание.

Ранее также сообщалось, что Атлетико прошел в полуфинал Кубка Испании.

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