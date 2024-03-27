Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса
Испанская прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо на женском чемпионате мира без ее согласия.
Рубиалеса официально обвинили в сексуализированном насилии и оказании давления на спортсменку.
Сторона обвинения также требует, чтобы экс-президент RFEF выплатил Эрмосо 100 тысяч евро в качестве компенсации и запретил приближаться к футболистке на дистанцию ближе 200 метров в течение семи лет и шести месяцев.
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Ожидается, что в ближайшее время Луис вернется в Испанию из Доминиканской Республики и 6 апреля даст показания в суде.
Напомним, после инцидента функционер был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, а позже покинул пост в RFEF. Впоследствии ФИФА отстранила 46‑летнего испанца от футбольной деятельности на три года.
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