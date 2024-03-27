iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса

Бывший глава RFEF попал в крайне неприятную ситуацию.
Вчера, 22:56
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Испанская прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо на женском чемпионате мира без ее согласия.

Рубиалеса официально обвинили в сексуализированном насилии и оказании давления на спортсменку.

Сторона обвинения также требует, чтобы экс-президент RFEF выплатил Эрмосо 100 тысяч евро в качестве компенсации и запретил приближаться к футболистке на дистанцию ближе 200 метров в течение семи лет и шести месяцев.

Читай также: "Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса

Ожидается, что в ближайшее время Луис вернется в Испанию из Доминиканской Республики и 6 апреля даст показания в суде.

Напомним, после инцидента функционер был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, а позже покинул пост в RFEF. Впоследствии ФИФА отстранила 46‑летнего испанца от футбольной деятельности на три года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тюрьма Луис Рубиалес

Статьи по теме

Робиньо обжаловал решение об отбывании в Бразилии срока за изнасилование Робиньо обжаловал решение об отбывании в Бразилии срока за изнасилование
Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога
Финал затянувшейся истории: Рубиалес предстанет перед судом за скандальный поцелуй Финал затянувшейся истории: Рубиалес предстанет перед судом за скандальный поцелуй
"Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса "Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
"Горжусь комплиментами от Хави": Игрок Наполи высказался об интересе со стороны Барселоны
Европа23:30
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа23:19
Реал близок к продлению контракта с ветеранами клуба
Европа22:56
Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса
Киберспорт22:54
NaVi не смогли квалифицироваться на PGL Wallachia
Европа22:45
Барселона продолжает следить за молодым талантом Атлетика
ММА22:22
Временный чемпион UFC в тяжелом весе призвал Нганну остаться в боксе
Европа22:15
Манчестер Юнайтед намерен связаться с главным тренером середняка АПЛ
Украина21:53
Суперлига: Днепр уничтожил Политехнику, Мавпы второй раз обыграли Запорожье
Европа21:50
Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK