Рубиалес получил приговор по делу о скандальном поцелуе футболистки сборной Испании

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес признан виновным в сексуальном преступлении против Дженнифер Эрмосо. Он отделался штрафом и рядом ограничений, сообщает Marca.

Функционер в течение 18-ти месяцев будет платить штраф в размере 20 евро в день. Кроме того, Рубиалес не сможет приближаться к футболистке и в течение года общаться с ней. В то же время, он оправдан по обвинению в принуждении Эрмосо публично преуменьшать значение поцелуя.

Прокуратура запрашивала в суде тюремное заключение для Рубиалеса на 2,5 года. Скандальный инцидент произошел после финала женского ЧМ-2023. На церемонии награждения функционер поцеловал Эрмосо якобы без ее согласия.

К слову, накануне Реал второй раз одолел Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.

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