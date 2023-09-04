Известный режиссер вступился за Рубиалеса

Вуди Аллен заявил, что не поддерживает критику Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава RFEF оказался в центре скандала из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженни Эрмосо.

Оскароносный режиссер считает, что вина Рубиалеса слишком преувеличена. И даже не обладая всей информацией о ситуации странно видеть, как из-за такой мелочи рушиться человеческая жизнь.

"Трудно понять, почему человек может потерять работу и быть наказан за то, что поцеловал кого-то. Если это было неуместно или слишком агрессивно, нужно четко сказать ему, чтобы он этого не делал. Он же не убил кого-то. Но его отстранили от занимаемой должности, и он может потерять все.

Первое, о чем я подумал, это о том, что он не скрывался и поцеловал ее не в темном переулке. Он не насиловал ее, это был просто поцелуй, она его подруга. Что в этом плохого?

Это было сделано на публике. Он же поцеловал ее не в закрытом кабинете, где она могла быть в опасности. В любом случае, мне не хватает информации. Но как обычный гражданин, он был неправ, он поступил неправильно... Но это не то же самое, как если бы он сжег школу", – приводит слова режиссера Marca.

Ранее, напомним, скандинавские страны выступили против допуска росиян и белорусов на ОИ в Париже.

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