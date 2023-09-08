iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса

Серхио Рамос остался недоволен тем, с какой стороны себя показывает глава испанского футбола.
Сегодня, 14:30
Серхио Рамос
Серхио Рамос

Новичок Севильи и бывший игрок сборной Испании Серхио Рамос высказался о скандале с главой местной федерации футбола Луисом Рубиалесом.

Центрбэк заявил, что поведение функционера неприемлемо, но общественность должна фокусироваться не на нем, а на достижении женской сборной. 

Читай также: Рамос готов вернуться в сборную Испании

"Это деликатный вопрос, он повел себя недопустимым образом, совершил ошибку. Вместо того чтобы говорить о Рубиалесе, мы должны поздравить женскую команду, чемпионов мира. Вот о чем мы должны говорить", - сказал футболист.

Отметим, что скандал начался из-за того, что Рубиалес поцеловал на награждении женского Чемпионата мира футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо, которая этого не хотела. 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Серхио Рамос Луис Рубиалес

Статьи по теме

Лидер сборной Испании высказался о скандале с главой местного футбола Лидер сборной Испании высказался о скандале с главой местного футбола
Рамос готов вернуться в сборную Испании Рамос готов вернуться в сборную Испании
Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб
Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

15:27
Президентка Валенсии Яремчука назвала главную цель клуба на сезон
Бокс15:18
"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
Футбол15:02
Малиновский спрогнозировал исход матча Италия - Украина
Евро-202414:45
Левандовски защитил юного фаната от стюардов и сделал ему памятный подарок
Футбол14:30
"Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса
Сборные14:08
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Определился первый финалист турнира
14:04
Президент Барселоны: Эра Хави будет одной из лучших в истории клуба
Футбол13:45
Сын экс-игрока сборной Аргентины подпишет контракт с итальянским клубом
13:12
Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо
13:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла МСК Харьков, Аврора сыграет с Ураганом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK