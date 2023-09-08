"Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса

Серхио Рамос остался недоволен тем, с какой стороны себя показывает глава испанского футбола.

Новичок Севильи и бывший игрок сборной Испании Серхио Рамос высказался о скандале с главой местной федерации футбола Луисом Рубиалесом.

Центрбэк заявил, что поведение функционера неприемлемо, но общественность должна фокусироваться не на нем, а на достижении женской сборной.

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"Это деликатный вопрос, он повел себя недопустимым образом, совершил ошибку. Вместо того чтобы говорить о Рубиалесе, мы должны поздравить женскую команду, чемпионов мира. Вот о чем мы должны говорить", - сказал футболист.

Отметим, что скандал начался из-за того, что Рубиалес поцеловал на награждении женского Чемпионата мира футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо, которая этого не хотела.

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