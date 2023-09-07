Рамос готов вернуться в сборную Испании

Центрбек Севильи Серхио Рамос заявил, что готов вернуться в сборную Испании.

"Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнет возможность вернуться, кто знает?"

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"Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?" – сказал Рамос в интервью Football Espana.

Напомним, 37-летний испанец недавно пополнил ряды Севильи на правах свободного агента, подписав контракт на один сезон.

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