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Рамос назвал задачу Севильи после своего возвращения

Опытный футболист готов побороться за трофеи.
Сегодня, 07:45
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанский защитник Серхио Рамос высказался о своем возвращении в Севилью.

По словам футболиста, он верит, что команда сможет выиграть национальный чемпионат.

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"У меня была возможность остаться в Париже, но возникло ощущение, что мой цикл в этой команде завершен. Это не вопрос денег или лет – дело в ощущениях и интуиции. 

Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей. Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но первым делом надо поверить в успех. У нас сформируется очень хорошая команда, крепкая.

Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже Ла Лигу или Лигу чемпионов", - приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.

Испанский футболист заключил контракт с Севильей на один год.

Ранее сообщалось, что ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб.

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