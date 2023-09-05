Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб

Ультрас испанской Севильи выступили против возвращения в клуб Серхио Рамоса.

Группировка Biris Norte выпустила официальное заявление, в котором отмечается, что трансфер Рамоса в команду противоречит ценностям, которые делают клуб "великим".

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"В связи с распространившейся информацией о нашей позиции по поводу подписания Серхио Рамоса мы хотели бы прояснить следующее: единственным авторитетным голосом Biris Norte является тот, который выраженный на трибунах и/или по нашим официальным каналам. Любой другой источник, претендующий на то, чтобы говорить от нашего имени, или приписывающий нам заявления или отношение, является ложным или злонамеренным, и отвечает чуждым нам интересам. Мы оставляем за собой за собой право общаться тогда и так, как считаем нужным.

Являясь ультрас футбольного клуба Севилья на протяжении почти 50 лет, мы хотели бы выразить свое неприятие тех, кто предложил этот трансфер. Нами движет не ненависть или злость, а любовь и гордость за наш клуб, его историю и его болельщиков. Мы считаем, что само по себе предложение об этом трансфере уже является неуважением к ценностям, которые сделали нас великими, к символам и легендам, которые защищали наш герб, и к тысячам севильских болельщиков, которые в прошлом терпели неуважение со стороны этого игрока.

Мы считаем, что это подписание больше отвечает интересам директоров, которые не понимают и не осознают, чего они хотят. Не понимают, что делает Севилью великой, и заботятся только о своих личных и/или экономических интересах.

Мы не такие, как они, и всегда будем поддерживать Севилью, но не тех, кто порочит ее своими решениями. Мы считаем, что севильцы должны иметь память и гордость, анализировать ситуацию и делать собственные выводы. Каждый из нас делает свои выводы. Мы, как группа, очень четкие. Хотя мы знаем, что с каждым днем нас становится все меньше и меньше тех, кто ставит свои ценности выше экономики, это то, что для Biris Norte не подлежит обсуждению.

Данное коммюнике адресовано, прежде всего, совету директоров Севильи, поскольку мы считаем, что с каждым решением они все дальше отходят от модели, которая уважает наш способ чувствовать себя щитом. Мы говорим еще раз: достоинство, ценности и уважение к гербу и болельщикам - вот основа, на которой должна держаться организация с более чем 100-летней историей. Нам надоело видеть, как акционеры Севильи отдают приоритет своим экономическим интересам, а не тому, что на самом деле значит быть севильцем, хотя в какой-то степени мы можем это понять, ведь это не более чем их бизнес, их средства к существованию, и они не выросли с настоящей любовью к этому клубу.

Мы хотим четко заявить, что, в отличие от того, что многие утверждают, мы в Biris Norte не будем совершать никаких действий, таких как оскорбления в адрес любого игрока во время матчей. Однако мы не можем и не должны поддерживать любые действия, которые противоречат принципам и достоинству футбольного клуба Севилья.

Мы также просим остальных членов сообщества Севильи соответствовать тому, чем является Севилья, как в этом вопросе, так и в остальных. За последние несколько месяцев мы увидели, на что способна эта фанатская база. Пусть никто не забывает: Севилья - это мы (ВСЕ болельщики), а не те, кто из офиса цепляется за кресло, чтобы продолжать жить за счет клуба", - сказано в заявлении группировки.

Отметим, что Рамос является воспитанником андалусийцев, но после его перехода в Реал отношения с фанатами родного клуба значительно ухудшились.

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