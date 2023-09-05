iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб

Фанаты андалусийцев считают, что это противоречит ценностям клуба.
Сегодня, 20:42
Серхио Рамос
Серхио Рамос

Ультрас испанской Севильи выступили против возвращения в клуб Серхио Рамоса.

Группировка Biris Norte выпустила официальное заявление, в котором отмечается, что трансфер Рамоса в команду противоречит ценностям, которые делают клуб "великим".

Читай также: Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами

"В связи с распространившейся информацией о нашей позиции по поводу подписания Серхио Рамоса мы хотели бы прояснить следующее: единственным авторитетным голосом Biris Norte является тот, который выраженный на трибунах и/или по нашим официальным каналам. Любой другой источник, претендующий на то, чтобы говорить от нашего имени, или приписывающий нам заявления или отношение, является ложным или злонамеренным, и отвечает чуждым нам интересам. Мы оставляем за собой за собой право общаться тогда и так, как считаем нужным. 

Являясь ультрас футбольного клуба Севилья на протяжении почти 50 лет, мы хотели бы выразить свое неприятие тех, кто предложил этот трансфер. Нами движет не ненависть или злость, а любовь и гордость за наш клуб, его историю и его болельщиков. Мы считаем, что само по себе предложение об этом трансфере уже является неуважением к ценностям, которые сделали нас великими, к символам и легендам, которые защищали наш герб, и к тысячам севильских болельщиков, которые в прошлом терпели неуважение со стороны этого игрока. 

Мы считаем, что это подписание больше отвечает интересам директоров, которые не понимают и не осознают, чего они хотят. Не понимают, что делает Севилью великой, и заботятся только о своих личных и/или экономических интересах.  

Мы не такие, как они, и всегда будем поддерживать Севилью, но не тех, кто порочит ее своими решениями. Мы считаем, что севильцы должны иметь память и гордость, анализировать ситуацию и делать собственные выводы. Каждый из нас делает свои выводы. Мы, как группа, очень четкие. Хотя мы знаем, что с каждым днем нас становится все меньше и меньше тех, кто ставит свои ценности выше экономики, это то, что для Biris Norte не подлежит обсуждению. 

Данное коммюнике адресовано, прежде всего, совету директоров Севильи, поскольку мы считаем, что с каждым решением они все дальше отходят от модели, которая уважает наш способ чувствовать себя щитом. Мы говорим еще раз: достоинство, ценности и уважение к гербу и болельщикам - вот основа, на которой должна держаться организация с более чем 100-летней историей. Нам надоело видеть, как акционеры Севильи отдают приоритет своим экономическим интересам, а не тому, что на самом деле значит быть севильцем, хотя в какой-то степени мы можем это понять, ведь это не более чем их бизнес, их средства к существованию, и они не выросли с настоящей любовью к этому клубу.

Мы хотим четко заявить, что, в отличие от того, что многие утверждают, мы в Biris Norte не будем совершать никаких действий, таких как оскорбления в адрес любого игрока во время матчей. Однако мы не можем и не должны поддерживать любые действия, которые противоречат принципам и достоинству футбольного клуба Севилья. 

Мы также просим остальных членов сообщества Севильи соответствовать тому, чем является Севилья, как в этом вопросе, так и в остальных. За последние несколько месяцев мы увидели, на что способна эта фанатская база. Пусть никто не забывает: Севилья - это мы (ВСЕ болельщики), а не те, кто из офиса цепляется за кресло, чтобы продолжать жить за счет клуба", - сказано в заявлении группировки.

Отметим, что Рамос является воспитанником андалусийцев, но после его перехода в Реал отношения с фанатами родного клуба значительно ухудшились.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

Статьи по теме

Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами
Серхио Рамос официально вернулся в Севилью Серхио Рамос официально вернулся в Севилью
Росберг: Леклер слишком хороший парень Росберг: Леклер слишком хороший парень
Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 122:04
Росберг: Леклер слишком хороший парень
Европа21:42
Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны
Футбол21:34
Сын легендарного голкипера стал игроком бельгийского клуба
Другие21:19
МОК избавился от россиян в своем составе, но не от всех
Другие страны21:10
Экс-тренер ПСЖ близок к тому, чтобы возглавить катарский клуб
Футбол20:42
Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб
Европа20:30
В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля
Футбол20:00
Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук
Другие19:54
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Европа19:33
Ювентус хочет продлить своего проблемного игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK