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Вчера враги, а сегодня друзья: Легенда Севильи мило поздравил Рамоса с возвращением

Иван Ракитич и Серхио Рамос имеют давнею историю знакомства.
Сегодня, 09:10
Иван Ракитич и Серхио Рамос / Getty Images
Иван Ракитич и Серхио Рамос / Getty Images

Звездный испанский футболист Серхио Рамос официально вернулся в Севилью.

Защитник заключил однолетний контракт с клубом, в котором начинал свою профессиональную карьеру.

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Лидер команды Иван Ракитич одним из первых встретился с Рамосом. Хорват опубликовал фото в Instagram, на котором он обнимается с экс-игроком Реала.

"Добро пожаловать домой", - написал Иван.

Отметим, что Ракитич и Рамос ранее выступали за вражеские команды, когда играли за Барселону и Реал соответственно.

Ранее сообщалось, что ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб.

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