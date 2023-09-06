Вчера враги, а сегодня друзья: Легенда Севильи мило поздравил Рамоса с возвращением
Иван Ракитич и Серхио Рамос имеют давнею историю знакомства.
Звездный испанский футболист Серхио Рамос официально вернулся в Севилью.
Защитник заключил однолетний контракт с клубом, в котором начинал свою профессиональную карьеру.
Читай также: Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами
Лидер команды Иван Ракитич одним из первых встретился с Рамосом. Хорват опубликовал фото в Instagram, на котором он обнимается с экс-игроком Реала.
"Добро пожаловать домой", - написал Иван.
Отметим, что Ракитич и Рамос ранее выступали за вражеские команды, когда играли за Барселону и Реал соответственно.
Ранее сообщалось, что ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!