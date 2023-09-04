Серхио Рамос официально вернулся в Севилью
Севилья объявила о переходе своего бывшего игрока, воспитанника клуба Серхио Рамоса.
Как сообщает официальный сайт "рохибланкос", 37-летний защитник сегодня прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт сроком на один сезон.
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Игрок пополнил состав испанской команды в статусе свободного агента, после ухода из ПСЖ этим летом.
Рамос является воспитанником Севильи, в составе которой начинал профессиональную карьеру и покинул в 2005 году, перейдя в мадридский Реал.
Два последних сезона испанец провел в ПСЖ. В минувшей кампании защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что марокканский герой ЧМ-2022 перешел из Севильи в клуб из Саудовской Аравии.
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