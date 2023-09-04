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Серхио Рамос официально вернулся в Севилью

Спустя 18 лет именитый испанец снова будет защищать цвета "рохибланкос".
Сегодня, 18:45
Серхио Рамос / sevillafc.es
Серхио Рамос / sevillafc.es

Севилья объявила о переходе своего бывшего игрока, воспитанника клуба Серхио Рамоса.

Как сообщает официальный сайт "рохибланкос", 37-летний защитник сегодня прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт сроком на один сезон.

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Игрок пополнил состав испанской команды в статусе свободного агента, после ухода из ПСЖ этим летом.

Рамос является воспитанником Севильи, в составе которой начинал профессиональную карьеру и покинул в 2005 году, перейдя в мадридский Реал.

Два последних сезона испанец провел в ПСЖ. В минувшей кампании защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что марокканский герой ЧМ-2022 перешел из Севильи в клуб из Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы севилья Серхио Рамос

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