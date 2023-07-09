Жертвы решений клубов и собственных амбиций: сборная лучших свободных агентов

Свободные агенты - прекрасная возможность для команд условно бесплатно пополнить состав качественным исполнителем, который может улучшить игру команды.

Редко в один год по окончанию сезона на рынке оказывается такое количество хороших игроков, так как клубы стараются не доводить ситуацию до крайности, переподписывая контракты до их истечения.

Идет второй месяц лета и некоторые бесконтрактные футболисты уже нашли себе новый дом, но на рынке все еще доступны свободные агенты, из которых можно было бы собрать целый состав.

В связи с этим ISPORT решил собрать свой состав свободных агентов, доступных на рынке на момент написания статьи.

Давид Де Хеа (32 года, последний клуб: Манчестер Юнайтед)

Самое свежее пополнение рынка. До самого последнего момента испанец верил, что он останется в Манчестер Юнайтед даже с сокращением зарплаты, но Эрик тен Хаг оказался против. Спустя 12 лет Де Хеа покинул Олд Траффорд и как-то сложно представить его в футболке другого клуба.

Сомнительно, что какому-то гранду ТОП-5 чемпионатов Европы понадобится Давид, но команды статусом ниже могут задуматься о его приглашении. Главной проблемой остаются его запросы о зарплате. В крайнем случае есть вариант с Саудовской Аравией.

Источник: Getty Images

Серхио Рамос (37 лет, последний клуб: ПСЖ)

После неудачного первого сезона в Париже статусный центрбек провел качественную кампанию-2022/23. Но даже это не помогло сторонам прийти к согласованию нового контракта.

Сам Рамос очень хочет вернуться в родную Севилью, однако андалусийцы против такого развития событий. Серхио еще может дать один-два качественных сезона, если не придется сильно напрягаться. А потому он может последовать примеру того же Карима Бензема, если поступит такое предложение.

Йерри Мина (28 лет, последний клуб: Эвертон)

Когда-то Барселона заплатила Палмейрасу за Йерри Мину почти 13 миллионов евро, а спустя пять лет он оказался ненужным Эвертону, который потратил на футболиста чуть больше 30 миллионов.

В последнее время колумбиец больше лечится, а запомнился он лишь своими танцами во время серии пенальти. Его вполне может подобрать команда на уровне вернувшегося в АПЛ Шеффилд Юнайтед, но не выше.

Жорди Альба (34 года, последний клуб: Барселона)

По итогам одного сезона Барселона потеряла сразу троих своих легенд: Жерар Пике завершил карьеру еще в ноябре, а ближе к концу весны о своем уходе объявили Серхио Бускетс и Жорди Альба, причем у последнего контракт действовал еще год.

Хавбек уже ушел к Лионелю Месси в Интер Майами и, скорее всего, левый защитник отправится туда же. По информации различных источников, ради этого он согласился сократить свою зарплату в десять(!) раз.

Источник: Getty Images

Даити Камада (26 лет, последний клуб: Айнтрахт Франкфурт)

Японец уже месяц как должен был быть частью Милана, но разногласия в руководстве клуба, которые привели к увольнению Паоло Мальдини, закрыли двери Сан-Сиро перед футболистом.

Новое руководство "россонери" отказалось от хавбека, которому оставалось лишь поставить подпись под контрактом. Теперь он вынужден искать другую команду, но вряд ли у него возникнут с этим проблемы - Камада отлично зарекомендовал себя в Айнтрахте, да и возраст как бы намекает, что у него еще все впереди.

Алекс Окслейд-Чемберлен (29 лет, последний клуб: Ливерпуль)

Англичанин провел в Арсенале и Ливерпуле по шесть лет, и в каждом клубе он выиграл по шесть трофеев. Вот только если в стане "канониров" он довольствовался второсортными кубками, то в составе мерсисайдцев ему покорились и АПЛ, и Лига чемпионов.

С годами Окслейд-Чемберлен потерял свою мобильность и переквалифицировался в полузащитника, где помог Ливерпулю выиграть первый за 30 лет титул чемпиона Англии. Но теперь он оказался ненужным клубу. Еще месяц назад его связывали с Астон Виллой, но этот переход заглох. В целом, он еще может помочь командам как раз-таки уровня вилланов и ниже.

Источник: Getty Images

Том Дэвис (25 лет, последний клуб: Эвертон)

Самый молодой представитель данного топа. В прошлые годы Том Дэвис считался перспективным полузащитником, за которым следили лучшие команды Англии. Но время шло, а Дэвис все никак не прогрессировал.

Уже в 25 лет он он покинул родной Эвертон в качестве свободного агента. За границу он вряд ли поедет, а в Англии он сможет рассчитывать на команды, которые будут бороться за выживание. А может даже придется уйти в Чемпионшип.

Джесси Лингард (30 лет, последний клуб: Ноттингем Форест)

Прошлым летом Джесси Лингард покинул МЮ и присоединился к Ноттингем Форесту, подписав однолетний контракт. После успешной аренды в Вест Хэм несколькими годами ранее он поверил в свои силы и начал рассчитывать, что проведет качественный сезон, чем заслужит приглашение от более статусной команды.

Но все получилось далеко не так, как он себе это представлял. Из-за травмы он пропустил начало 2023 года, после чего потерял место в составе. Нельзя сказать, что и до этого он блистал. Сам Джесси недавно сказал, что рассмотрит предложение из Саудовской Аравии, но сомнительно, что оно вообще поступит.

Уилфрид Заа (30 лет, последний клуб: Кристал Пэлас)

Интересный случай произошел с уже экс-лидером Кристал Пэлас. Игрок, который в молодые годы провалился в Манчестер Юнайтед, вернулся в родной клуб и доказал всем, что это была печальная случайность.

Однако он также доказал, что он классно играет, но на уровне средних команд - до топов он так и не дорос. Но теперь же, когда он может достаться любому клубу бесплатно, для него открылись двери в клубы более высокой категории. Уже есть слухи, что им интересуется Наполи. При этом Заа отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Алексис Санчес (34 года, последний клуб: Марсель)

Во Франции участник одного из самых провальных обменов в истории футбола временами демонстрировал, что он все еще может: 44 матча, 18 голов, 3 ассиста.

В марте этого года Санчес говорил, что хочет выиграть трофеи с Марселем, но теперь же он не планирует подписывать с провансальцами новый контракт, намекая на Саудовскую Аравию (как же часто она упоминается). И все идет к тому, что чилиец действительно поедет зарабатывать на беззаботную старость.

Источник: Getty Images

Адама Траоре (27 лет, последний клуб: Вулверхэмптон)

Когда зимой 2022 года Барселона арендовала Адама Траоре, казалось, что его карьера пойдет только вверх. И по первым матчам это ощущение лишь усиливалось. Но затем с каждым новым поединкком вингер играл все хуже и хуже.

В итоге каталонцы не стали выкупать игрока, который вернулся в Вулверхэмптон, а спустя год ушел свободным агентом. Недавно его связывали с переходом в Милан и Рому, но, похоже, эти варианты отпали сами собой. Возможно, Адама вернется на родину в условные Алавес или Лас-Пальмас.

Достойные упоминания

Эден Азар (32 года, последний клуб: Реал)

Иско (31 год, последний клуб: Севилья)

Хамес Родригес (31 год, последний клуб: Олимпиакос)

Удивительное совпадение: все трое играли за мадридский Реал и со всеми тремя в этом сезоне был разорван контракт.

Дольше всех продержался Азар - с ним попрощались лишь в конце сезона. Хамес покинул Олимпиакос еще в апреле, а Иско и вовсе находится без клуба с декабря прошлого года.

Источник: Getty Images

Очень сложно представить, какие команды рискнут их подобрать. Азар слишком травматичен, а шутки про его любовь к бургерам уже порядком надоели. Но в отличие от сладкой парочки Твикс, если вычеркнуть его период в Реале, он провел хорошую карьеру, которая запомниться фанатам.

Иско и Родригес же так и не смирились с тем, что они не смогли развить свой талант до того уровня, на который они претендовали. При этом они продолжают думать, что они звезды, хотя это уже не так.

Лучшим вариантом для всех будут предложения из Саудовской Аравии, если они поступят. И если Азар думает над возможным завершением карьеры, то для Иско и Хамеса это могут быть единственные достойные условия, чтобы продолжить играть.

Погорелов Алексей, ISPORT.ua