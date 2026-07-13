Де Хеа останется основным вратарем Фиорентины в следующем сезоне

Давид Де Хеа продолжит свои выступления за Фиорентину в качестве основного голкипера команды в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб мог рассмотреть вариант продажи 35-летнего вратаря, лишив его статуса неприкосновенного из-за высокой заработной платы, которая составляет 3 миллиона евро в год.

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Тем не менее, как сообщает инсайдер Николо Скира, позиция Фиорентины по поводу испанского вратаря изменилась и она решила сохранить его в составе на сезон-2026/27.

Действующий контракт голкипера рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне Де Хеа провел за Фиорентину 46 матчей во всех турнирах, пропустив 59 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что защитник Тоттенхэма перешел в Фиорентину.

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