Марокканский герой ЧМ-2022 перешел в клуб из Саудовской Аравии
Голкипер Севильи и сборной Марокко Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
О подписании 32-летнего вратаря официально объявил Аль-Хиляль.
Марокканский страж ворот заключил с саудовским клубом контракт на три сезона - до лета 2026 года.
Читай также: Неймар, Бензема и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется Аль-Хилялю в 19 миллионов евро, а еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
🎬 ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق 😎💙#الهلال pic.twitter.com/oe70RrPR3o— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023
Напомним, что в прошлом сезоне Буну провел за Севилью 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 60 голов, а в семи поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с "рохибланкос" голкипер выиграл Лигу Европы в минувшей кампании.
Также Буну блистал в составе сборной Марокко на чемпионате мира-2022 в Катаре, где африканская команда стала четвертой, уступив бронзовые награды Хорватии в матче за третье место.
В Аль-Хиляле Буну присоединился к ранее подписанным Рубену Невешу, Сергею Милинковичу-Савичу, Калиду Кулибали и Неймару.
Ранее сообщалось, что Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!