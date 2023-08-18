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Марокканский герой ЧМ-2022 перешел в клуб из Саудовской Аравии

Аль-Хиляль усилился голкипером Севильи Яссином Буну.
Сегодня, 08:32
Яссин Буну / twitter.com/Alhilal_EN
Яссин Буну / twitter.com/Alhilal_EN

Голкипер Севильи и сборной Марокко Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

О подписании 32-летнего вратаря официально объявил Аль-Хиляль.

Марокканский страж ворот заключил с саудовским клубом контракт на три сезона - до лета 2026 года.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется Аль-Хилялю в 19 миллионов евро, а еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, что в прошлом сезоне Буну провел за Севилью 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 60 голов, а в семи поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с "рохибланкос" голкипер выиграл Лигу Европы в минувшей кампании.

Также Буну блистал в составе сборной Марокко на чемпионате мира-2022 в Катаре, где африканская команда стала четвертой, уступив бронзовые награды Хорватии в матче за третье место.

В Аль-Хиляле Буну присоединился к ранее подписанным Рубену Невешу, Сергею Милинковичу-Савичу, Калиду Кулибали и Неймару.

Ранее сообщалось, что Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы севилья Аль-Хиляль Яссин Буну

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